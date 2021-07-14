إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص والعام وقرار الحكومة اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الحكومة بشكل رسمي اليوم اعتماد إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص، وكان مجلس الوزراء أصدر قرار آخر بالأمس عن موعد إجازة العيد للقطاع العام والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

إجازة عيد الأضحى 2021 للقطاع الخاص والعام

وأكد اليوم وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص تبدأ من يوم الإثنين 19 يوليو الجاري وتنتهي يوم الخميس 22 يوليو، وذلك بمناسبة ثورة 23 يوليو والعيد.

إجازة العيد لقطاع الخاص

وأضاف سعفان في بيان له اليوم أن إجازة عيد الأضحى 2021 هي يوم عرفة وأول وثاني أيام العيد، ويوم 23 يوليو هو إجازة ثورة الثالث والعشرين من يوليو، وأشار إلى أنه إذا اقتضتضت الحاجة لتشغيل العامل في أيام الإجازات يكون له في هذه الحالة مثلي الأجر بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام.

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إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أكد بالأمس أن إجازة العيد بالنسبة لجميع الجهات والوزارات الحكومية والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال والإدارات المحلية هي 6 أيام، على أن تبدأ الإجازة من يوم الإثنين يوم عرفة الموافق 19 يوليو، وتنتهي يوم السبت 24 يوليو، وتشمل إجازة العيد وإجازة ثورة 23 يوليو.