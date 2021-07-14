تقرير تفصيلي عن تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية والشروط 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - هنا تفاصيل تنسيق التمريض العادي بعد الشهادة الاعدادية، حيث كشفت وزارة الصحة والسكان عن درجات تنسيق مدارس التمريض العادي على مستوى الجمهورية، وذلك للحاملي الشهادة الاعدادية، والذي انطلق في 5 يوليو الماضي، في كافة المدارس المنتشرة بـ17 محافظة في مصر، وعليه فتلقي مدارس التمريض العادي إقبالا ضخماً على الالتحاق بها، حيث يضمن الطالب بعد الالتحاق بها، الحصول على عمل بعد التخرج منها.

شروط القبول بالتمريض العادي بعد الإعدادية 2021

اعلنت وزارة الصحة والسكان عن شروط عامة للقبول باختبارات مدارس التمريض، والتي منها؛ اجتياز اختبارات القدرات، و اختبار الكشف الطبي، مع التعهد بالتفرغ التام للدراسة، بإقرار من الطالب أو الطالبة، وأولاياء الأمور، مع الاشتراط بألا تكون الطالبة متزوجة.

أما فيما يتعلق بالقواعد الداخلية للقبول في تنسيق التمريض العادي، فهي ان يكون الطالب من خريجي الشهادة الإعدادية، كما يجب أن يكون من أبناء المحافظة نفسها، التي قد تحصل منها على الإعدادية، وألا يقل السن في شهر سبتمبر، بداية عن 15 سنة، وأيضاً؛

– التحصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، في نفس عام التقديم مع دراسة اللغة الإنكليزية لغة أولى أو ثانية.

– أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، والتي قد حصل منها على الشهادة الاعدادية، على أن يجري التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده.

– الالتزام في نظام القبول، بالمجاميع الأعلى أولاً ثم الادني، ثم اجتياز اختبار القدرات والكشفات.

– يتم الكشف الطبي من خلال القومسيون الطبي بنفس المحافظة.

تنسيق التمريض العادي في مصر 2021

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، يتمّ وفقاً للدرجات التي قد حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الثاني الدراسي فقط، ولا علاقة بين التنسيق ودرجات الفصل الدراسي الأول، مصيفةً أن الدرجة العظمى في الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 280 درجة، لافتة بذلك إلى أنَّ التنسيق يتمّ اعلانه من قبل كل مديرية على حده، بالتنسيق مع كل من المحافظة، والادارة التعلمية التابع لها المتقدم، ومديرية الصحة والسكان.

وجاء تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية في بعض المحافظات كما يلي:

– محافظة شمال سيناء 220 درجة.

– القليوبية 260 درجة.

– في محافظة المنيا، يتم استقبال طلبات الالتحاق للمجموع من 275 حتي 80 درجة، بداية من الاربعاء 7 يوليو إلي 12 يوليو، ومن تاريخ 13 يوليو حتي يوم 18, ويتم استقبال طلبات الالتحاق للمجموع 274,5 حتي 269. كما أنه يتم النزول بالدرجات في حال عدم استكمال عدد الطلاب.

– الاسماعيلية 275 درجة.

– محافظة الشرقية 260 درجة.

– الغربية 265 درجة.

– محافظة الفيوم 260 درجة.

– كما صرحت صحة “بني سويف”، عن استثناء أبناء الشهداء من الجيش والجيش الابيض والشرطة، من اختبارات القبول معدي الكشف الطبي.

– محافظة أسوان 277 درجة.