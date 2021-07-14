/640658/إجراءات-إحترازية-شديدة-من-فيروس-كورونا-للأهلي-بالمغرب-صور

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المغرب، على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، وكذلك ملعب «كهرماء»، الذي يخوض عليه الفريق مرانه حاليا، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج أبرز إجراءات النادي الأهلي في المغرب للوقاية من فيروس كرونا.

وحرص مسئولو الأهلي على إجراء عملية تعقيم شامل للوقاية من فيروس كورونا قبل انطلاق المران على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بنحو ٣٠ دقيقة.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى المغرب أمس على متن طائرة خاصة.

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

سيد عبد الحفيظ يعاين ملعب اللقاء

عاين عبد الحفيظ وعدلي ملعب «كهرماء»، الذي يتدرب عليه الفريق اليوم وغداً، استعداداً لمباراة النهائي الإفريقي.

ويخوض الأهلي المران في التاسعة من مساء اليوم وغداً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، وهو نفس موعد مباراة النهائي الإفريقي التي تقام يوم السبت المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.