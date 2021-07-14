مفاجأة سارة لجمهور الأهلي قبل نهائي أفريقيا «صور»

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والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق اليوم بالمغرب بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج أول ظهور لوالتر بواليا، بعد غيابه عن صفوف الفريق، في تدريبات الفريق بالمغرب.

وانتظم بواليا في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون آلام، بعدما حرمته الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخرًا من تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية.

عودة والتر بواليا

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، أوضحت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأضاف أبو عبلة أن بواليا أدى برنامجًا تدريبيًّا وعلاجًا طبيعيًّا بشكل منفرد الأيام الماضية، قبل أن يشارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة.

مران الأهلي الأول

ويؤدي الأهلي مرانه الأول حاليا في المغرب على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

وحرص مسئولو الأهلي على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب وكذلك ملعب «كهرماء»، وذلك استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.