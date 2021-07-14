نشرة أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: خبر سار لـ محمد شريف قبل نهائي إفريقيا.. وجلسة استشفاء لـ وليد سليمان..موسيماني«فلسفتي» طريقة صن داونز.. عودة بواليا للتدريبات الجماعية.. وأول تدريب بالمغرب

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شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محمد شريف

رزق محمد شريف، لاعب النادي الاهلي، بمولوده الأول،وأطلق اسم "شريف" على طفله، الذى ولد اليوم 14 يوليو الثلاثاء

وكتب محمد شريف عبر حسابة الشخصي”إنيستجرام”، اسميته شريف محمد شريف اللهم انتبه نباتآ حسنًا ،واجعله قره عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من اهل الصلاح والتقوي”

موسيماني

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ووجه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي رسالة نادي كايزر تشيفز في تصريحات شبكة "IOL" الجنوب إفريقية

وقال موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي: " دائماً فريقي يحرز الأهداف ، هذا ما نعمل عليه داخل القلعة الحمراء، هو إحراز الأهداف وهز شباك الخصوم، نحن نسجل حتى عندما تعتقد أننا لا يمكننا"

وتابع: "شاهدت الهدفين اللذين سجلناهما في صن داونز، من أين أتيا، أنت لا تعرف أبداً"

واستكمل: "لقد سجلنا بعض الأهداف الجميلة ضد الترجي، لعبنا بالطريقة التي أريد أن يلعب بها الفريق، فلسفتي، طريقة صن داونز، لكن ليس لدي سيرينو أو ثيمبا زواني هنا، لذلك نقوم بما يتعين علينا القيام به مع اللاعبين المتواجدين"

واردف: "لايمكن ابداً الأستهتار بفريق كايزر تشيفز من الممكن أن يحرزوه طالما يتواجد نوركوفيتش يمكنه دائماً التسلل إلى داخل منطقة الجزاء والتسجيل"

واستمر: "دوري أبطال إفريقيا بطولة مختلفة تحتاج إلى الخبرة، مختلفة تماماً عن مسابقات الدوري المحلية، الأمر ليس كم أنت جيد أو كم أنت بارع في تمرير الكرة، لكنها بطولة صعبة للغاية، وبالتالي، فالخبرة مهمة جدًا"

واضاف: "كايزر يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزن استطاعوا ان يتأهلوا لنهائي دوري ابطال إفريقيا، أقوياء في الكرات الثابتة، لديهم إريك ماثوهو، ليوناردو كاسترو وسمير نوركوفيتش"

موسيماني يعقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل

وحرص بيتسو موسيماني على مشاهدة لقطات مجمعة لبطل جنوب إفريقيا خلال رحلة السفر من أجل مذاكرة فريق كايزر تشيفز جيداً، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيه

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول محاضراته مع لاعبي الفريق في مقر إقامة الأهلي بالدار البيضاء اليوم، الأربعاء استعداداً للمباراة النهائية فى دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل

وليد سليمان لاعب الأهلي يخضع لجلسة استشفاء

وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب أمس

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب

ويخضع وليد سليمان لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي. ويخوض الأهلي تدريبه الأول في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.

الأهلي يتوجه لخوض أول تدريباته

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامته بالمغرب منذ قليل، لخوض أول مران استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب.

عودة والتر بواليا

شارك والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم بالمغرب بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.