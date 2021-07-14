/640661/بالفيديو-محمد-رمضان-يخلع-جزمته-على-المسرح-من بعد-التكريم-الأخير-مابقتش-أثق-في-أي-جزمة

في لقطة غريبة قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو من أحد تكريماته، بخلع الحذاء، عبر حسابة على الفيس بوك .

وكتب محمد رمضان على الفيديو “من بعد التكريم الأخير مابقتش أثق في أي جزمة. هذا ونشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة على حسابه الشخصي فيس بوك، معلنًا ظهوره على اليوم ٩ مساءً بتوقيت دبي على تلفزيون دبي وقنوات روتانا و ام بي سي وانس و القاهرة والناس. دوت الخليج محمد رمضان يحذف الصورة بعد نشرها وبعد قرابة نصف ساعة من نشرها قام الفنان محمد رمضان بمسح هذه الصورة من حسابه الشخصي فيس بوك.

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