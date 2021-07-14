/640662/نهائي-يورو-2020-أول-تعليق-من-هاري-ماجواير-بعد-الخسارة-أمام-إيطاليا

‏كشف هاري ماجوير مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاعب منتخب إنجلترا، عن مدي ندمة وحزنة عن الخسارة في نهائي كأس أمم أوروبا 2020، أمام منتخب إيطاليا، بنتيجة 3/2 بركلات الترجيح، بعد أنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف.

ويستعرض دوت الخليج أول تصريحات الإنجليزي هاري ماجوير مدافع الأسود الثلاثة، بعد خسارة نهائي يورو 2020، على ملعب ويمبلي بلندن.

وقال ماجواير: “خيبة أمل كبيرة حقًا، لا ينسى المرء خيبات الأمل ولا أظنني سأنسى هذا النهائي لسنوات قادمة”.

‏وأكمل: “كم أتمنى لو جعلنا ليلة الأحد ليلة تاريخية لا تُنسى، لم ندخر جهدًا داخل الملعب لتحقيق ذلك”.

سانشو وراشفورد وساكا

‏وواصل: “تواصلت مع الأولاد جميعًا [راشفورد وسانشو وساكا] للاطمئنان عليهم، لقد أظهروا شجاعة كبيرة لتنفيذ ركلات ترجيحية بالنظر لسنّهم”.

‏وزاد: “الثلاثي الشاب [راشفورد وسانشو وساكا] يستحقون الإشادة وليس النقد”.

‏وأضاف: “متأكد أن كل من أساء لراشفورد وسانشو وساكا لن يتحمل الضغوط التي تحملها هؤلاء الشباب طوال مسيرتهم، وضغط تلك اللحظة تحديدًا لأنه الأكبر”.

لن أتطوع لركلت جزاء

‏وأردف: “لا أظنني كنت سأتطوّع لتنفيذ ركلة ترجيحية لو كنت في سن راشفورد وسانشو وساكا ولكنهم تحلّوا بالشجاعة وتقدموا للتنفيذ”.

‏واختتم: “التجارب التي مررت بها في مسيرتي الكروية منحتني ثقة وإيمان بنفسي لذا كنت من أوائل من رحّب بـ تنفيذ ركلة ترجيحية ونجحت في تسجيلها بتنفيذ جيد”.

نتيجة مباراة نهائي يورو 2020

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.