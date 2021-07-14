وزير الأوقاف: لجنة عليا للإشراف على مشروع صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة التى قام بتشكيلها وزير الأوقاف لحسن انتظام العمل بمشروع صكوك الأضاحى جمعًا وتنفيذًا وذبحًا فى الوقت الشرعى وتوزيعًا على الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة المشار إليها بمثابة لجنة مركزية تتبعها لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلاً من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء عملية التوزيع كاملة، كما يكلف نائب رئيس اللجنة بعمل تقرير يومى ورفعه لرئيس اللجنة ووزير الأوقاف يوميا بما يتم.

جدير بالذكر أن إجمالى مبيعات صكوك الأضاحى بمديريات الأوقاف قد بلغ حتى الآن 78 مليونا و414 ألفا و195 جنيهًا.