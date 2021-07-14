سفير الدنمارك بالقاهرة: نهر النيل مكانى المفضل فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال السفير الدنماركى بالقاهرة سڤند اولينج، إن أحد الأشياء المفضلة له فى مصر هو القيام برحلة نيلية سواء فى أسوان أو الأقصر أو القاهرة فى الفلوكة، لكى يتعرف على نهر النيل العريق، والذى يعنى الكثير للحضارة والاقتصاد المصرى.







وكانت صفحة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، نشرت فيديوهات لكل سفراء الاتحاد الأوروبى المعتمدين لدى مصر، وكلا منهم يتحدث عن مكانه المفضل بمصر، وقام سفير الدنمارك باختيار النيل للتحدث عنه.



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