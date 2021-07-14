حسين لبيب: نخاطب الاتحاد الأفريقى لإضافة شعار الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة تعمل حاليا على وضع شعار النادى الأكثر استحواذا على البطولات أو رقم واحد، حتى يتم تسجيله على شعار نادى الزمالك، قائلاً: "المحور الثانى الذى نعمل عليه حاليا هو مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، لكى نضع عنوان بهذا المضمون".

وأضاف لبيب خلال تصريحاته عبر تطبيق "كلوب هاوس": "نمهل أنفسنا مهلة من 45 يومًا إلى 60 يومًا حتى نقدم كل المخططات للجهة الإدراية سواء مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ثم وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحى، لكى نحصل على الموافقات المختلفة لبدأ التنفيذ وكل هذا سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك"، متابعًا: "كل ما نُخطط له ليس للجنة الحالية ولكن نعمل عليه من أجل الأشخاص القادمين".

وبسؤاله عن أسباب عدم حصول الزمالك على حقوقه وخسارته القضايا التى يدخل بها، رد قائلاً: "لا يوجد زملكاوى فى العالم ليس مقتنعًا بحقه فى مسألة نادى القرن، ولكن نقول دائمًا أن أخذ الحق حرفة، وسنحصل على حقوقنا بالقانون والطرق الشرعية"، متابعًا: "من الذكاء أن نتعامل مع الأمر بمبدأ ما لا يدرج كله لا يُترك كله"، قائلاً: "هناك أكثر من طريقة للحصول على الحق الذى لا يختلف أثنين عليه، والزمالك لم يُغلق هذا الملف، وسنكمل الطريق به لعودة الحق لأصحابه، الأمر سيأخذ منا وقت طويل ولكن من سيأتى خلفنا سيستكمل الأمر حتى لو باستراتيجية مختلفة عن التى نتبعها لإعادة هذا الحق".