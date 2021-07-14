إجازة عيد الأضحى 2021 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى 2021. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك. حيث حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للعاملين بالحكومة، كما أصدر محافظ البنك المركزي المصري قراراً بتحديد موعد اجازة البنوك، وأخيراً فقد حدد وزير القوى العاملة محمد سعفان موعد اجازة العيد للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما سوف نبرزه في السطور التالية.

إجازة عيد الأضحى في مصر 2021 للعاملين بالحكومة والبنوك :-

أصدر رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بتحديد موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تبدأ الاجازة للعاملين بالحكومة والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 وتنتهي يوم السبت 24 يوليو 2021، على أن يعود الموظفين لأعمالهم مرة أخرى بداية من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

كذلك فقد قرر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قراراً بتعطيل البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يتم استئناف العمل في البنوك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

إجازة عيد الأضحى في مصر 2021 للعاملين في القطاع الخاص:-

أصدر وزير القوى العاملة والهجرة والتدريب محمد سعفان قراراً بمنح العاملين في القطاع الخاص اجازة مدفوعة الأجر بداية من يوم وقفة عرفات الموافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021 وحتى يوم الخميس 22 يوليو الجاري وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

وأشار وزير القوي العاملة بأن يوم وقفة عرفات وأول وثاني أيام العيد وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

واضاف بأنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الايام، إذا دعت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة فإن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره مثلي الأجر عن هذه الايام.

وبهذه المناسبة الدينية العطرة يسعدنا أن نقدم التهاني لجميع المسلمين في شتي مشارق الأرض ومغاربها متمنين دوام الصحة والعافية للجميع في العالمين العربي والاسلامي، حيث يرتبط عيد الاضحي، بأحد أركان الاسلام الخمسة وهو ركن الحج، والذي يعد الركن الخامس من أركان الاسلام.