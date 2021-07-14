انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرقية للدخان تُعلن أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اليوم الشركة الشرقية للدخان عن أسعار السجائر الجديدة في السوق المحلي وأسعار البيع للمستهلك، حيث ارتفعت الأسعار تطبيقاً لصيح القانون، وقانون التأمين الصحة والذي أقرار زيادات متتالية على السجائر لصالح التأمين الصحي.

أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021

وكان قانون التأمين الصحي والذي تم إقراره عام 2018، قد نص على تحصيل قيمة 75 قرش من سعر كل علبة سجائر يتم بيعها في السوق المحلية، وذلك على المنتج الأجنبي والمحلي، على أن يتم زيادة هذه القيمة 25 قرش كل ثلاث سنوات حتى تصل قيمة الزيادة لـ150 قرش.

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وجاءت أسعار السجائر الجديدة بدءً من 14 يوليو وفق المنشور المرفق بالخبر من الشرقية للدخان كالتالي: