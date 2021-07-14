وليد سليمان يعود تدريجياً قبل لقاء نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز

/640664/وليد-سليمان-يعود-تدريجيا-قبل-لقاء-نهائي-أفريقيا-أمام-كايزر-تشيفز

خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بالمغرب استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث تدريبات الأهلي الأولى بالمغرب استعدادا لنهائي أفريقيا.

وخاض وليد سليمان برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

مران الأهلي الأول بالمغرب

وخاض الأهلي اليوم أول مران بالمغرب على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المغرب أمس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، على متن طائرة خاصة.

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وليد سليمان لاعب الأهلي يخضع لجلسة استشفاء

خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب أمس

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب

ويخضع وليد سليمان لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي. ويخوض الأهلي تدريبه الأول في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.