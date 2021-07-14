كايزر تشيفز:لدينا خصمين في نهائي أفريقيا ونأمل أن نتخطى الأول

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يأمل آرثر زواني، المدرب المساعد للاسكتلندي ستيوارت باكستر، المدير الفني لنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن يكون كل لاعبيه جاهزين لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات مساعد مدرب كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

الأهلي يواجه كايزر تشيفز يوم السبت القادم الموافق 17 يوليو، على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، في نهائي دوري الأبطال.

تصريحات مساعد مدرب كايزر تشيفز

وقال زواني في تصريحات لشبكة "idiskitimes" الجنوب إفريقية: "نحن في نفس الموقف تقريبًا حتى اليوم الأخير مع الاختيارات والتشكيل".

وأوضح: "لأنه في الوقت الحالي مازلنا لا نعرف من سيكون مُتاحًا لمباراة الأهلي".

وأضاف: "يجب ألا ننسى ديناميكيات فيروس كورونا، لا يزال يتعين علينا السفر، ويُمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت".

وأتم تصريحاته قائلًا: "نحن نأمل ونصلي أيضًا حتى يكون كل اللاعبين جاهزين للنهائي يوم السبت".

وليد سليمان

خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بالمغرب استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض وليد سليمان حاليا برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

مران الأهلي

وخاض الأهلي اليوم أول مران بالمغرب على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المغرب أمس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، على متن طائرة خاصة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي إفريقيا.

وخاض الأهلي المران على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.