ردا على مفتى إثيوبيا.. الأزهرى: سأنشر فيديو مترجم للغة الأمهرية موجه للداخل

وأوضح الأزهرى خلال لقائه على فضائية "dmc"، أن كل ما تطالب به مصر هو الحق فى الحياة، وألا تضع إثيوبيا يدها على الماء، فيموت ويعطش الملايين من المصريين والسودانيين،، مضيفا أن مصر والسودان يسعيان للتوصل لاتفاقيه قانونية مع إثيوبيا فى ملء وتشغيل السد الإثيوبى، إلا أن الأخيرة لا تتوانى فى إجراءاتها الظالمة لبناء السد، لذا تشن إثيوبيا هجومًا على الدولتين، من خلال إجراءاتها التعسفية بخصوص السد، وأخرى سياسية حدثت فى مجلس الأمن.
وأوضح الأزهرى أن بيان مفتى إثيوبيا به الكثير من المغالطات الدينية، مشيرًا إلى أن أول تلاعب قام به رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هو عدم مخاطبته للداخل الإثيوبى، ولكن وجه رسالة باللغة العربية وجرى نشرها على القنوات الإثيوبية، حتى تصل للدول العربية وتنضم لصف دولته عبر تزييفه للدين.
ونوه بأن إثيوبيا فيها 83 لغة، واللغة العربية الأقل تداول بينهما، مشيرًا إلى أن مفتى إثيوبيا سعى من خلال بيانه لصياغة حجج دينية مغلوطة صور بها مصر هى المعتدية والظالمة على بلاده، وأن مصر تريد الانفراد بمياه النيل، وصور أن رئيس الوزراء الحالى عادل فى حكمه كالنجاشى، وشتان ما بين من أنصف المسلمين الأوائل أثناء الهجرة إليه ولا يظلم عنده أحد، ومن يحاول التعدى على حياة 150 مليون مواطن فى السودان ومصر.
وشدد الدكتور أسامة الأزهرى على أننا لا نسمح لأى صفة دينية فى العالم، أن يتطاول على المقام الرفيع للأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر هو منبع العلوم الشرعية فى العالم، وهو من علم كافة العلماء الوافدين من إثيوبيا وغيرها.
وبين الأزهرى أن لمصر الفضل على إثيوبيا، ولها قيلت الأحاديث النبوية وبها عاش الأنبياء والصحابة وأولياء الله الصالحين، كما أن مصر هى الأرجح فى الميزان عن إثيوبيا بمائة ألف مرة.
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