عبدالناصر زيدان يكشف صفقة الزمالك المنتظرة لتعويض فرجاني ساسي

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وقال علاء حمام : الزمالك يقترب من ضم اللاعب محمد ناصر مودي لاعب فريق النصر القاهري ضمن خطة الفارس الأبيض لتدعيم خطوط المارد الأبيض.

دوت الخليج ينفرد بصفقة الزمالك القادمة

وعلق عبدالناصر زيدان على موقف خالد الغندور بشأن الأزمة الأخيرة مع نادي أسوان، عقب أن هدد نادي أسوان بتقديم دعاوي ضده ،يأتي هذا ضمن حلقة كورة بلدنا على موقع دوت الخليج.

قال عبدالناصر زيدان : " توقعت أن يعتذر خالد الغندور عن الحديث على نادي أسوان من الأمس وأبلغت مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان أنه سيقوم في الصباح بالإعتذار لجمهور زهرة الجنوب".

عبدالناصر زيدان يعلق على خالد الغندور

وتابع: " عقب الغليان الذي تحدث عنه نائب رئيس أسوان ، وتحديت الجميع أن خالد الغندور سيعتذر عن هذا الكلام ، وهو ما حدث بالفعل". وواصل للغندور: " أنت لم تتحدث بشكل محترم ، هل لم تكن تعلم ان نادي أسوان هو نادي كبير".

ووضح:" الذي لم يريح خالد الغندور هو قرار نادي أسوان بمقاضاته عبر الطرق القانونية ، ومن ثم تحدث مع رئيس النادي للإعتذار ، على الرغم من عدم خروجه على قناة الزمالك وتكرار نفس الموقف".

وأستكمل : " لم يفهم أحد حديثك بشكل خاطئ ، وعليك أن تعتذر عن تجاوزك في حق الأهلي وأسوان، وأنت مصمم على إهانة أسوان والصعايدة". وأضاف : " أؤكد لجماهير أسوان أنني مستمر في الدفاع عن حقوقهم، لأنه إن لم يكن الإعتذار بنفس مقدار الخطأ لابد أن تسير الأمور كما هي". الجدير بالذكر أن عبدالناصر تحدث قائلا : "الزمالك لعب المباراة الأولى في القاهرة، في بداية الموسم الماضي، ورفض الذهاب لأسوان بسبب تكلفة الفريق، وطالب بالمباراة في القاهرة، وأسوان ملقيش معسكر ليه في القاهرة زي ماهو بيطلب".