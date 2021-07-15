/640672/عبدالناصر-زيدان-يكشف-تفاصيل-مثيرة-في-قضية-رضا-عبدالعال-ومختار-وربيع-ياسين

أكد عبدالناصر زيدان أن مختار مختار وربيع ياسين مستمرين في التقاضي ضد رضا عبدالناصر بعد الأزمة التي نشبت خلال الفترة المقبلة ، يأتي هذا خلال برنامجه على موقع دوت الخليج.

وقال عبدالناصر زيدان: " المحامي محمد رشوان أكد لنا أن موقف رضا عبدالعال في القضايا ضد ربيع ياسين ومختار مختار سيئة للغاية".

وواصل : " أناشد الجميع بإلتزام الروح الرياضية والإبتعاد عن القضايا وغيرها من الأمور ، يجب أن يتحلى الجميع بالقيم الأخلاقية المميزة".

كشف أحمد السيد مراسل دوت الخليج لأخبار الأهلي مع عبدالناصر زيدان على موقع دوت الخليج عن لفتة طيبة من وليد أزارو لاعب المارد الأحمر السابق قبل مواجهة القلعة الحمراء لكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لفتة مثيرة لوليد أزارو في المغرب لإستقبال بعثة الأهلي

وقال أحمد السيد لـ دوت الخليج : " وليد أزارو لاعب الأهلي السابق أكد أنه سافر بشكل خاص للمغرب من أجل إستقبال بعثة القلعة الحمراء المتواجدة في العاصمة المغربية لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع السيد : " وليد أزارو قرر استقبال بعثة الأهلي ليؤكد على حبه وإنتمائه للقلعة الحمراء حتى بعد الرحيل عن المارد الأحمر".

ويذكر أن عبدالناصر زيدان كشف عن لاعب جديد منتظر في الزمالك خلال موسم الإنتقالات القادمة ضمن استعدادت الفريق الأبيض لتدعيم جميع الخطوط خلال الموسم المقبل. وقال علاء حمام : الزمالك يقترب من ضم اللاعب محمد ناصر مودي لاعب فريق النصر القاهري ضمن خطة الفارس الأبيض لتدعيم خطوط المارد الأبيض.

وعلق عبدالناصر زيدان على موقف خالد الغندور بشأن الأزمة الأخيرة مع نادي أسوان، عقب أن هدد نادي أسوان بتقديم دعاوي ضده ،يأتي هذا ضمن حلقة كورة بلدنا على موقع دوت الخليج.

عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل «مثيرة» في قضية رضا عبدالعال ومختار وربيع ياسين

قال عبدالناصر زيدان : " توقعت أن يعتذر خالد الغندور عن الحديث على نادي أسوان من الأمس وأبلغت مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان أنه سيقوم في الصباح بالإعتذار لجمهور زهرة الجنوب".