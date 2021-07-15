/640677/البريد-المصري-تفاصيل-كارت-الخصم-المباشر-من-فيزا-الممغنطة

يسأل عملاء البريد المصري عن تفاصيل كارت الخصم المباشر من فيزا الممغنطة ومميزاتها والرسوم الخاصة البريد المصري تفاصيل كارت الخصم المباشر من فيزا الممغنطة وهذا ما ننشره في السطور التالية.

دوت الخليج مزايا الخدمة كارت الخصم المباشر من البريد المصري السحب النقدي محلياً و خارج جمهورية مصر العربية الشراء محلياً أو خارج جمهورية مصر العربية الإستعلام عن الرصيد كارت الخصم المباشر من البريد المصري إصدار كشف حساب مصغر من ماكينة الصراف الآلي التحويل الداخلي ( قريباً ) دفع الفواتير ( قريباً) خدمة العملاء على مدار 24 ساعة تقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت إصدار بطاقات إضافية على بطاقة الحساب الاساسية

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