الإسكان : العمران يشغل 7% من مساحة مصر .. والمدن الجديدة هى الحل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن العمران فى مصر تكدس بالأنشطة والسكان، "حيث أصبحنا نجد زحاما مروريا وتلوثا لأنه وصل لمرحلة التشبع ولا يستطيع أن يستوعب الزيادة السكانية الحالية"، مشددا على أهمية مدن الجيل الرابع التى تنشئها الدولة خلال الفترة الراهنة.





وقال، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، إن مصر تشهد زيادة سكانية سنوية ما بين 2 إلى 2,5 مليون نسمة، أى أنه خلال 5 سنوات سنزيد من 10 إلى 10 ونصف مليون نسمة، وهو ما يستدعى ضرورة الخروج من الوادى الضيق، حيث إن مساحة العمران فى مصر 7% فقط، ونسعى إلى أن تصل إلى 14%. وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوصول لتلك النسبة يتم من خلال شبكة تجمعات عمرانية جديدة تكون بعيدة عن الوادى والدلتا، لافتا إلى ربط تلك المدن الجديدة بعمل شبكة من الطرق.

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