نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم للكليات العسكرية 2021 والتسجيل الإلكتروني وقبول دفعة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم للكليات العسكرية 2021 حيث بدأ التسجيل الإلكتروني للتقديم بالكليات الحربية والبحرية 2021 تحت إشراف الفريق أول محمد زكي القائد العام بالقوات المسلحة. وسيتم قبول من هم حاملي شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى الثانوية الأزهرية والثانوي الصناعي. وكذلك أي شهادة معادلة علاوة علي ذلك سيتاح لخريجي 2021 سواء من الجامعات الحكومية وأيضا الجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل كضابط محارب. ولصالح الكلية البحرية للعمل كضابط بحري.

رابط التقديم للكليات العسكرية 2021

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن موعد البدء بسحب الملفات وبناء علي ذلك سيكون خلال أيام قليلة من الشهر الجاري تحديدا من يوم الأحد 25 يوليو 2021 وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021. وسوف يتم سحب الملفات من المكتب الرئيسي داخل الكلية الحربية بمنطقة مصر الجديدة. ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد منذ جائحة كورونا (كوفيد 19) فقد تقرر تسجيل البيانات الابتدائية من خلال الموقع الرئيسي لتنسيق الكليات العسكرية أيضا والمعاهد الفنية. وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين للكليات. وسيبدأ التسجيل على وجه التحديد من يوم السبت 10 يوليو 2021 وحتى الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

شروط القبول بالكليات الحربية والبحرية 2021 والتخصصات المطلوبة

حددت القوات المسلحة بعض الشروط اللازمة للالتحاق بكلا من الكليات الحربية والبحرية من حملة المؤهلات العليا.

أولا شروط تقديم الكلية الحربية والتخصصات المطلوبة بها

أولا يجب على الطالب المتقدم أن يكون حاصل على تقدير عام جيد على الأقل. ثانيا ألا يزيد سنه في 1 نوفمبر 2021 عن 24 عاما. ثالثا أن يكون الطالب دفعة 2020 أو 2021 ومن ناحية اخري فإن مدة الدراسة بالكلية عامان فقط.

وتقبل الكلية الحربية التخصصات الآتية: تجارة، زراعة، تربيه رياضية، حقوق لغات (إنجليزي، فرنسي، عبري، صيني وأيضا روسي). حاسبات ومعلومات وأيضا علوم وألسن جميع التخصصات بالاضافه إلى اقتصاد وعلوم سياسية. إعلام وصحافة وأيضا آداب اعلام (إعلام / علم نفس) وأخيرا كلية لغات وترجمه جميع التخصصات.

ثانيا شروط تقديم الكلية البحرية والتخصصات المطلوبة بها

تقبل الكلية البحرية أيضا التخصصات الآتية: