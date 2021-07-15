الليلة .. انقطاع المياه عن 12 منطقة فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، انقطاع المياه، مساء اليوم الخميس، عن 12 منطقة لمدة 7 ساعات بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الخامسة صباح غد الجمعة.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إن ذلك يأتى، نظرا لقيامها بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام. ولفتت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى أن هذه المناطق التى ستتأثر بالانقطاع هى: "مساكن الضباط وامتداد الضباط، ومساكن الصعيد ج والوادى - مساكن الجيزة التجارى والنيل - مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8 - مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات - موقف الأقاليم الجديد - مستشفى السلام العام - منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته". وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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