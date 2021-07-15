صحف القاهرة تبرز نشاط الرئيس السيسى وعددا من الملفات المحلية

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوء على استقبال الرئيس السيسى لرئيس شركة "أباتشى"، أكبر منتج للنف فى مصر، إذ أكد الرئيس على العلاقات المتميزة التى تربط مصر بكافة الشركات الأمريكية، فضلاً عن نتائج الاجتماع الأسبوع للحكومة والذى تناول عدد من الملفات الهامة.

وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يدعو إلى تكاتف اللبنانيين لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة بلدهم"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسى لسعد الحريرى، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، الذى يهدف لاستعادة الاستقرار فى لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة، مع أهمية تكاتف مساعى الجميع لتسوية أى خلافات فى هذا السياق، لإخراج لبنان من الحالة التى يعانى منها حاليا، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبنانى الشقيق ووحدة نسيجه الوطنى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس، سعد الحريرى، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن اللقاء استعرض المشهد السياسى اللبنانى، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.

من جانبه، أشاد سعد الحريرى بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولى للبنان على شتى الأصعدة، فى ظل استمرار التحديات الصعبة التى يواجهها الشعب اللبنانى، خصوصا على المستوى السياسى والاقتصادى، مؤكدا اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط بين الدولتين الشقيقتين، والتى تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصرى الحيوى كركيزة أساسية فى حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وفى صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "شكرى للحريرى: ندعم لبنان للخروج من الوضع الحالى"، أكد وزير الخارجية ‫سامح شكرى، خلال استقباله اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبنانى المُكلف سعد الحريرى بقصر التحرير، على دعم مصر للُبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالى.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الوزير شكرى شدد، خلال اللقاء، على ضرورة تغليب كل الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أى مصالح ضيقة.

وتحت عنوان "الرئيس: أمن الخليج يرتبط بالأمن القومى المصري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى التنسيق المشترك الحثيث بين كل الدول العربية لمواجهة التحديات التى تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، وذلك بحضور الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن الرئيس السيسى رحب برئيس مجلس الأمة الكويتى، طالبا نقل تحياته إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا على خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، معربا فى هذا الإطار عن تقديره للرعاية الكريمة التى تحظى بها الجالية المصرية فى الكويت.

من جانبه، نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس السيسى تحيات أمير دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر، ومثمنا دورها فى الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربى بأكمله ومساهماتها فى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى وتعزيز وحدة الصف العربى، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلمانى، كما أشار السيد مرزوق الغانم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة فى عملية التنمية فى الكويت.

وأبرزت "الجمهورية" لقاء الرئيس السيسى مع رئيس شركة "آباتشى"، وتحت عنوان "السيسى: علاقتنا متميزة مع كل الأمريكية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها فى مصر، فضلاً عن دورها المجتمعى المقدر فى مصر، معربا فى هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذى تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها فى مصر فى مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعى مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة فى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، لجون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة "أباتشى" الأمريكية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

وتحت عنوان "د. مدبولى للمحافظين: ضرورة تفعيل غرف العمليات وتوفير السلع الأساسية استعدادًا لعيد الأضحى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد ضرورة تكثيف الاستعدادات التى تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على الاجتماع الأسبوعى للحكومة، وتحت عنوان "الحكومة: العاصمة الإدارية انطلاقة للجمهورية الجديدة"، ذكرت الصحيفة أن مدبولى أكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحديا كبيرا وعلامة واضحة على الإنجاز للمصريين، كما يعبر عن انطلاقة الجمهورية الجديدة بحسب توجيه القيادة السياسية، لافتا إلى أن حجم العمل فى هذا المشروع ضخم، فالمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان، التى يتم تنفيذها منذ سنوات قليلة، تمثلُ نحو نصف مساحة العاصمة الحالية لمصر "القاهرة"، التى يتم بناؤها منذ ما يزيد على ألف عام.

جاء ذلك خلال الاجتماعى الأسبوعى للحكومة أمس لمناقشة عدد من الملفات.

وتحت عنوان "مصر تواصل إرسال المساعدات الطبية للأشقاء فى تونس"، أكدت صحيفة "الأهرام"، أنه استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وأعرب الجانب التونسى عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى والتونسى الشقيقين.

وتأتى تلك المساعدات تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.

وأبرزت صحيفة "الوطن" ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بعد امتحان الرياضيات البحتة، وتحت عنوان "طلاب الثانوية العامة عن امتحان "الرياضيات البحتة: صعب"، ذكرت الصحيفة أن عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، علمى رياضة، وصفوا امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بالصعب وأن بعض أسئلته جاءت معقدة وتحتاج إلى وقت طويل.

وفى المصرى اليوم: "النقل تستعين بـ9 شركات خاصة لإدارة وتشغيل السكك الحديدية"، ذكرت الصحيفة أن وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، وقَّعت بروتوكولًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل بعض أنشطة مرفق السكك الحديدية، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين، وصولًا لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوى المهم، وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تم تقسيم تشغيل السكة الحديد إلى قطاعين: الوجه القبلى، وستتولاه شركات مصرية ومعها مشغل أجنبى، مرشح له شركة ألمانية، والوجه البحرى وستتولاه شركات ومعها مشغل أجنبى، ومرشح لها شركة إيطالية.وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن كل وسائل المواصلات الحديثة، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائى الخفيف والمونوريل وترام الرمل ومترو أبوقير وأتوبيسات BRT، سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها لمشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين.