أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 15 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم مؤسسة حياة كريمة احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

القاهرة

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الأوليمبى لكرة القدم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

قنا

تبدأ محافظة قنا فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات للأطفال حديثى الولادة بالمحافظة والتى تكلف نحو 3 ملايين دولار لكل حالة، ويأتى ذلك استكمالا لسلسلة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى.

الإسكندرية

تواصل مكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر "الهجرة غير الشرعية فى حوض البحر المتوسط"، بمشركة اللواء محمد الشريف ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطى.