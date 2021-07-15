بعد قليل.. طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة يؤدون امتحان الجغرافيا

جدة - نرمين السيد - كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1.179 طالبا - طالبة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة فرصة التواصل بين الطلاب والمُعلمين المُتميزين من خلال البث المباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوى العام على المنصة الإلكترونية للوزارة.
يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على خدمة الطلاب من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية.
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