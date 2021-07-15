ارتفاع فى اسعار الذهب اليوم الخميس..تفاصيل

/640685/ارتفاع-فى-اسعار-الذهب-اليوم-الخميستفاصيل

سجلت أسعار الذهب في بدء التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 15 يوليو 2021 ، صعودا جديدا، فقد سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 795 جنيه مصري في محلات الصاغة، وهو المستوى الأعلى تقريبا للذهب في مصر منذ أكثر من 3 أسابيع

دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار الذهب اليوم وينتظر سوق الذهب اليوم عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة، التي من المتوقع أن تؤثر على حركة المعدن النفيس في الأسواق، ومن بين أبرز الأحداث الاقتصادية اليوم إعلان معدّل البطالة والتغيّر في التوظيف البريطاني وجاءت الأسعار كالآتي: سعر الجرام عيار 21 سجل السعر اليوم 795 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 24 سجل السعر اليوم 908.5 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 18 سجل السعر اليوم 681.5 جنيها مصرياً. سعر الجنيه الذهب سجل السعر اليوم إلي 6360 جنيه سعر أوقية الذهب حيث سجل السعر 1827 دولار

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