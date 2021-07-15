بالأرقام.. تاريخ مواجهات موسيماني أمام كايزر تشيفز قبل نهائي إفريقيا أمام الأهلي

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يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج ارقام موسيماني امام كايزر تشيفز:

ارقام موسيماني

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني كان قد التقي من قبل، فريق كايزر تشيفز في 16 مواجهة عندما كان قائدا لفريق صن داونز.

حقق موسيماني الفوز على كايزر تشيفز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 ولقي الهزيمة في 5 لقاءات.

جماهير الأهلى تنتظر من موسيماني اللقب العاشر في مسيرة الأهلى، والثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز باللقب الموسم الماضي، على حساب منافسه التقليدي الزمالك.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة .

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب .

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.

ويخضع وليد سليمان لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي. ويخوض الأهلي تدريبه الأول في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.