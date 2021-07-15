محلية النواب تناقش عدد من طلبات الإحاطة الخاص بمحافظة السيويس بحضور المحافظ..اليوم

/640688/محلية-النواب-تناقش-عدد-من-طلبات-الإحاطة-الخاص-بمحافظة-السيويس-بحضور-المحافظاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات اللإحاطة والمشروعات المقدمة من النواب،كما تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ، لمناقشة بعض طلبات الاحاطة الخاصة بمحافظة السويس بحضور المحافظ عبد المجيد صقر .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم

وتناقش اللجنة طلبي الاحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، والهيئة البرلمانية لمحافظة السويس، بشأن:

الاول : معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الاحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو ُ متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي و السكاني ويعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.

الثاني: عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لاقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.

إسكان الزواج

- كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، والهيئة البرلمانية لمحافظة السويس، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.

مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.