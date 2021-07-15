إنفوجراف.. استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، انفوجراف تعريفى وفيديو، يوضح الخريطة الكاملة لاستعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.





وشملت الإجراءات، وفقا لبيان صحفى، توفير كميات مناسبة من اللحوم بالأسواق، بعد الموافقة على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقرى، و 70 ألف رأس من الأغنام الحية، بغرض الذبح الفورى فضلا عن 6.500 طن من اللحوم المصنعة.

كما تم طرح أعداد من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والأبقار، والماعز والخراف بمزارعها، حيث كانت أسعار الأضاحى بمزارع الوزارة كالتالى: 50 جنيها للعجل الجاموسى - 58 جنيها للعجل البقرى - 60 جنيها للخراف.

كما تم ضخ المزيد من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والألبان بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وتمثلت أسعار اللحوم البلدية بمنافذ الوزارة فى 110 جنيها للضأن البلدى للكيلو - 115 جنيها للكندوز البلدى للكيلو.

كما تم شن حملات بيطرية مكثفة على مستوى الجمهورية، شملت أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والأضاحى الحية، كذلك تنفيذ 90 زيارة ميدانية لأسواق المواشى والقرى والمنازل للاطمئنان على الماشية قبل عيد الاضحى، وتكثيف حملات التفتيش على المجازر.

كما قامت الوزارة بإصدار روشتة تشمل 12 نصيحة للمواطنين قبل شراء الأضاحى، وتم أيضا إعلان حالة الطوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية خلال إجازة العيد، وإنشاء غرف عمليات بكافة المحافظات لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وإلغاء الإجازات والراحات لمهندسى حماية الأراضى، والعمل بنظام النوبتجيات والمرور الدائم لمشرفى الأحواض، لمنع أى تعدى على الأراضى الزراعية، كذلك تم دعم المجازر على مستوى الجمهورية بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

كما تستقبل الوزارة شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام الخط الساخن 15500 و 19261 و تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710.