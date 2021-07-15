يسعى بعض العملاء لتنفيذ شروط توصيل الانترنت المنزلي من فودافون مصر Vodafone والتي يهتم الكثيرين لعملها في منزلهم بسبب سرعة الانترنت، ولهذا ننشر شروط توصيل الانترنت المنزلي من فودافون.
دوت الخليج
شروط توصيل الانترنت المنزلي من فودافون
مدة عرض ضعف الباقة 3 شهور من تاريخ الاشتراك خط أرضي مفعل لا يوجد لديه فواتير مستحقة أو خدمات على الرقم الأرضى الخاص بكم ((DOD, DID, ISDN ويمكنك التأكد من صلاحية خطك الأرضي على 111 رقم Vodafone في الخدمة كود الإلغاء (إذا كنت مشتركًا في خدمة DSL مع شركة انترنت أخرى ويمكنك الحصول عليه بعد الإلغاء) سرعات الانترنت القصوى تعتمد على جودة الخط الارضي ونوع الراوتر راوتر متاح للايجار ب 5 جنيه شهرياً، يتم اضافتها في معاد التجديد أو على الفاتورة في حالة إلغاء العميل للاشتراك يتم إضافة مصاريف إلغاء الخدمة حسب مدة إشتراك العميل كما موضح أدناه
مصاريف الغاء خدمة الانترنت المنزلي من فودافون
1شهر إلى 12 شهر 400 جنيه 13 شهر إلى 24 شهر 300 جنيه 25 شهر إلى 36 شهر 200 جنيه 37 شهر إلى 48 شهر 100 جنيه 49 شهر إلى 60 شهر 50 جنيه +61 شهر مجانا
الانترنت المنزلي من فودافون
الانترنت لا ينقطع بعد استهلاك السعة المحددة للباقة ولكن بعد استهلاك باقتك، تقل السرعة إلى Kbps 256 يتم اضافة ضريبة 14% علي كل خطط الاسعار.
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