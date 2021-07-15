/640693/قبل-سفره-اليوم-لليابان-كل-ما-تريد-معرفته-عن-أخر-تطورات-المنتخب-الأولمبي-لكرة-القدم-ومواعيد-المباريات-في-طوكيو-وموقف-رباعي-الأهلي-من-الالتحاق-بالبعثة-وموقفهم-من-الحجر-الصحي

يسافر اليوم الخميس، المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في طوكيو، وتبدأ فعالياتها يوم 22 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

انطلاق بعثة منتخبنا الأولمبي إلى العاصمة اليابانية طوكيو قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، اصطحاب 18 لاعبا إلى اليابان، استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، على أن ينضم إليه لاحقا رباعي الأهلي، عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وتقام المباراة في الدار البيضاء، ويعرض دوت الخليج التفاصيل: رباعي الأهلي المنضمين إلى المنتخب الأولمبي ينضم رباعي الأهلي: محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر، إلى بعثة المنتخب الأولمبي في طوكيو عقب انتهاء مواجهة فريقهم مع كايزر تشيفز الجنوب ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم السبت الموافق 17 من شهر يوليو الجاري. تصنيف مصر ضمن البلاد الأمنة تلقى اتحاد الكرة المصري، خطابا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، يخطرهم فيه برفع منتخب مصر الأولمبي من بين المنتخبات التي ستخضع للحجر الصحي لمدة 3 أيام في طوكيو، قبل انطلاق فعاليات الأولمبيات، بالإضافة إلى وضع مصر ضمن قائمة الدول الأمنة، والمسيطرة على انتشار فيروس كورنا. مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي: المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م). قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

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