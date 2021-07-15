من هي أصغر مشاركة مصرية في تاريخ الأولمبياد؟

/640697/من-هي-اصغر-مشاركة-مصرية-في-تاريخ-الاولمبياد

تعد مشاركة مصر في النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، هي أكبر بعثة في تاريخ الفراعنة مشاركة في الأولمبياد، حيث يمثل مصر في أولمبياد طوكيو 134 لاعب.

أصغر مشاركة مصرية في تاريخ الأولمبياد

نشرت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة والملقبة بمعجزة تنس الطاولة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي بـ فيس بوك، عن انضمامها رسميا، لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، لتعد هي أصغر مشاركة مصرية في تاريخ الأولمبياد بسن 13 عام، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

انضمام هنا جودة لفريق سيدات تنس الطاولة

انضمت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، إلى فريق سيدات تنس الطاولة المشارك في أولمبياد طوكيو 2021، والذي يتكون من ثلاث لاعبات أساسيات وهم يسرا حلمي، ودينا مشرف، وفرح عبدالعزيز، بالإضافة إلى تواجد هنا جودة في الاحتياطي حال تعرض أي لاعبة من الأساسيين للإصابة.

تصريحات هنا جودة

وكتب هنا جودة على صفحتها الرسمية على فيس بوك: “خليك ورا حلمك خطوة بخطوة”.

وأضافت: “في عام 2015، أول بطولة دولية اشارك فيها في السويد، واول صورة اتصورها ...بعد ما رجعت ماما عملت صورتي وعليها علامة الاولمبياد وحطتها قدامي من يومها ...عشان افتكر حلمي دايما”.

وتابعت: “عام ٢٠٢١ استلمت بطاقة المشاركة في اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ...فرحة كبيرة قوي ...اصغر لاعبة مصرية مشاركة في بعثة مصر للاولمبياد من بدايتها حتي الآن”.

واستكملت: “اول خطوة في طريق طويل محتاج تمرين وتعب واصرار وعزيمه لسنين لتحقيق حلمي باذن الله..ميدالية اوليمبية لمصر في تنس الطاولة”.

وأتمت: “الطريق صعب جدا وطويل جدا وفيه مطبات كتير ...ان شاء الله اكون قد المسؤلية واحقق الحلم ان شاء الله دعواتكم الجميلة ودعمكم اكبر تشجيع ليا”.

يذكر أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، سينتقل إلى العاصمة اليابانية طوكيو، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في طوكيو، وتبدأ فعالياتها يوم 22 من شهر يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.