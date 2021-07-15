«حياة كريمة.. ريف مصرى جديد».. فى عدد تقديرات مصرية الأخير

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "حياة كريمة.. ريف مصرى جديد"، أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عددًا جديدًا من دورية "تقديرات مصرية"، استعرض خلاله حجم وسرعة عملية التطوير بالريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





كما استعرض العدد، سعى الدولة إلى الربط بين جميع المحافظات ببنية أساسية حديثة، مع ترك مساحة لمبادرات المجتمع المدنى وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التى تمثل خطـوة مهمة لوجـه جديـد للريف والتنمية فـى مصـر. وتستهدف المبادرة الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة. ويمكن تصفح الإصدار من خلال الرابط التالى من هنا

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