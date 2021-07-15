«عربيتى»- النشرة المرورية.. إصلاح ماسورة بحدائق القبة.. وسيولة بالمحاور

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال برنامج "عربيتى" مع "معتز عاطف" على إذاعة الراديو 9090، إنه فى شارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة، فى الاتجاه المتجه من ميدان القبة إلى ميدان الجيلانى، يوجد كسر فى ماسورة مياه وتم إخطار غرفة عمليات محافظة القاهرة، وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وأشار صابر إلى أن يجرى بالفعل إصلاح كسر ماسورة مياه وخلال وقت قصير ستعود الحركة المرورية بالمنطقة إلى طبيعتها.



وعن الحالة المرورية على باقى المحاور والطرق، قال صابر إن الطرق بمحافظات الوجه البحرى تشهد انسياب فى حركة المرور، وأيضا قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج محافظات القاهرة الكبرى عدا أعلى منطقة الكونيسة فيها بعض الأحجام المرورية.

وذكر أن الحركة المرورية اليوم بمحافظة الجيزة مرضية تماما، فيما عدا أمام محطة مترو الجامعة، لذلك يفضل الاتجاه من كوبرى فيصل إلى شارع مراد أو شارع الجامعة، وفى القاهرة الأحجام المرورية تتركز أعلى كوبرى المطرية ويفضل لما يتجه إلى شارع الكابلات ومتجه لمناطق مصر الجديدة وحلمية الزيتون أن يسلك كوبرى سراى القبة.

وأكد اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، نشر الخدمات المرورية بكل المحاور الرئيسية لتسيير الحركة.

كما وجه اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة لاستعياب أكبر قدر ممكن لحركة سيارات خلال فترات الذورة.