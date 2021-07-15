النائب حسام مندوه الحسيني: مبادرة "حياة كريمة" يجب أن تتحول إلى مشروع عالمي للشعوب الأكثر احتياجًا

قال الدكتور حسام مندوه الحسيني عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أعادت للمصريين حقوقهم الطبيعية في الحصول على حياة يستحقون أن يعيشوها، بل تعتبر أهم مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة وفي التاريخ المصري.
وأضاف النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زرع الأمل في نفوس غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا، بأن لهم قيادة تعرف احتياجاتهم جيدًا، وتعمل على تلبيتها وتضعها في مقدمة اهتماماتها، خاصة وأن الرئيس يتابع بنفسه كل خطوات المشاريع المنبثقة عن المبادرة، ويشدد على توفير المزيد من الدعم لكل المستفيدين من المبادرة.
وأكد الحسيني أن "حياة كريمة" تعزز من قيم العدالة الاجتماعية والمفاهيم الانسانية الراقية، ويجب أن تكون نموذج تقتدي به الأمم والشعوب التي ترغب في مواكبة ركاب التقدم، والراغبة في توفير الحد الأدنى من سبل العيش في مجتمعاتها، لتكون ذخيرتها في معركة البناد والتطور، ومن ثم يجب أن تتحول المبادرة إلى مشروع عالمي تستفيد منه الشعوب الفقيرة والأكثر احتياجًا.
وطالب الحسيني كل المسؤولين والنواب أن يساندوا خطوات الرئيس في هذه المبادرة، التي وصفها بالرافعة التي تُعلي من قيمة التكافل، وترتقي بمستوى الشعب إلى الأفضل، مؤكدًا على أن الفرد إذا توفرت له سبل الحياة الكريمة من مسكن وصحة ومأمن وفرص عمل مجزية، سينعكس كل ذلك على أداءه في المجتمع المحيط ايجابيًا، وهيا الخطوات التي تنتهجها الشعوب الراغبة في التقدم والسيادة، وقد تحدث الرئيس في أول توليه مسؤولية الحكم على الاستثمار في البشر لكي تصنع أمة قوية، وجاءت ترجمة حديثة في المبادرات الصحية والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة ودمج ذوي القدرات الخاصة، وغيرها من المبادرات التي ستجني مصر ثمارها تقدم وازدهار.
كانت أعلنت مؤسسة حياة كريمة احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى،اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة.
وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.
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