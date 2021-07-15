البابا تواضروس الثانى يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنياته أن يكون عيدًا مباركًا بمعانيه الروحية السامية.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية، أن قداسته يتمنى أن تكون الأعياد عمومًا وسيلة تجعل الإنسان ينتبه إلى حياته، وأن تكون كل أيامنا أعياد مملوءة بالفرح.

وكان قداسة البابا قد زار بعد ظهر أمس مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالعيد.