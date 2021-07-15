أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس:منتخب مصر يغادر القاهرة متجها إلى طوكيو بطائرة خاصة..الزمالك يضم عضو جديد إلى الجهاز الطبي للفريق.. مسحة طبية لرباعي الأهلي

/640696/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الخميسمنتخب-مصر-يغادر-القاهرة-متجها-إلى-طوكيو-بطائرة-خاصةالزمالك-يضم-عضو-جديد-إلى-الجهاز-الطبي-للفريق-مسحة-طبية-لرباعي-الأهلي

تشهد الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

منتخب مصر

يتوجه اليوم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلي طوكيو علي متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

الزمالك

وافقت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على إضافة عضو جديد إلى الجهاز الطبي للفريق الذى يقوده محمد أسامة، بعدما طلب الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إضافة مدلك جديد للفريق وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، خاصة بعدما رحل المدلك السابق بالفريق وهو عبد العزيز حمدى.

ويدرس محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إضافة أعضاء جدد إلى الجهاز الطبي فى بعض التخصصات التي يحتاجها على أن يناقش متطلباته مع حسين لبيب رئيس النادي الذي أكد له توفير كافة الإمكانيات لإنجاح العمل داخل منظومة الفريق الأول.

فرج عامر

يستعد نادي سموحة لمباراته المقبلة امام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم8/8 اغسطس.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة ، عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”،سموحة اكبر نادي في العالم هذا ما سوف تعلنة موسوعة چينيز في احتفال كبير في نادي سموحة جاري الاتفاق علي موعدة.

الإسكواش

تنطلق اليوم الخميس، منافسات اليوم الثاني من الدور التمهيدي الأول ببطولة العالم للاسكواش، التي تستضيفها مدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

الأهلي

أجرى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية مساء أمس الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

ويأتى إجراء المسحة لرباعى الأهلى بالتنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، حيث تقرر إجراء رباعى الأهلى مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأولمبى والمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.