/640695/رفع-التحفظ-على-أموال-جمال-وعلاء-مبارك-وأسرتيهما

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تلقيه خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها حول موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لعام 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر «عمر».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفع التحفظ على جمال وعلاء مبارك

وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، قبول استشكال علاء وجمال مبارك علي انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، واخلاء سبيلهن فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

جنايات القاهرة

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو السابق بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليونًا و979 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونًا و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.