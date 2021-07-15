صفقات الزمالك.. 3 مرشحين لتعويض فرجاني ساسي

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يسعى نادي الزمالك بخلال الفترة المقبلة التعاقد مع لاعب في خط الوسط لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي الذي انتهى عقده مع القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عدة مراكز يحتاج تدعيمها في الصيف الحالي وقبل انطلاق الموسم الجديد ويأتي في مقدمتها مركز خط الوسط الدفاعي.

وقالت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن إدارة النادي تلقت ترشيح جديد بالتعاقد مع أيمن حسوني لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال الانتقالات الحالية ليكون بديل فرجاني ساسي.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي عرضت بالفعل اللاعب صاحب الـ26 عاما على المدرب الفرنسي من أجل بحث إمكانية ضمه من عدمها وتنتظر موافقته من أجل بدء التفاوض مع إدارة الوداد من أجل تحديد سعر اللاعب خاصة وإنه جدد عقده مع الوداد في الفترة الماضية.

وتلقى حسوني عدة عروض من أندية عربية وخليجية خلال الفترة الماضية ولكنه ينتظر حتى نهاية الموسم والتتويج بلقب الدوري مع الوداد من أجل حسم وجهته المقبلة بحسب الصحف المغربية.

وسجل حسوني خلال الموسم الحالي هدفين وصنع هدف آخر مع الوداد المغربي في مختلف البطولات ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب نادي الزمالك في ضم لاعب خط وسط بموصفات هجومية من أجل تكرار التجربة الناجحة مع فرجاني ساسي الذي شكل ثنائي قوي برفقة طارق حامد خلال المواسم الثلاثة الماضية.

محمد إبراهيم يضغط على إدارة سيراميكا للعودة للزمالك

وكشفت تقارير مقربة من نادي الزمالك عن رغبة القلعة البيضاء في عودة محمد إبراهيم لاعب وسط سيراميكا كيلوباترا من جديد بعد الأداء الملفت الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم.

وأوضحت أن اللاعب أبدى ترحيبه الشديد بالعودة للزمالك، كما تحدث مع ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا والمدرب السابق بالنادي الأهلي من أجل تسهيل مهمة رحيله عن سيراميكا في نهاية هذا الموسم والانتقال لنادي الزمالك.

وتنتظر إدارة سيراميكا وصول عرض رسمي من الزمالك من أجل تحديد سعر اللاعب والتفاوض حول التفاصيل المالية للصفقة في ظل رغبة محمد إبراهيم في العودة للزمالك خاصة وإنه أحد أبناء القلعة البيضاء.

وشارك محمد إبراهيم في الموسم الحالي في 27 مباراة صنع خلالها 4 أهداف وسجل هدف وحيد بعد انتقاله للفريق قادما من مصر المقاصة.

ويجيد محمد إبراهيم اللعب في مختلف مراكز خط الوسط سواء الدفاعية أو الهجومية وهو ما يمنح كارتيرون مرونة تكتيكية كبيرة في حالة اتمام الصفقة.

سعد بقير

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية للتعاقد مع نجم الترجي الرياضي سابقًا وأبها السعودي الحالي “سعد بقير” تمهيدًا لضمه إلى الفريق من أجل تدعيم كتيبة كارتيرون بداية من الموسم الجديد

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.

فضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة أى عرض فى الوقت الحالى يخص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتحديداً العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض

خاصة إن تركيز اللجنة المكلفة لإدارة النادى يتمثل فى تدعيم الفريق والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف

واستقبلت شباكه 18 هدفًا، إلى جانب أيضاً السعى نحو التتويج ببطولة كأس مصر بعدما نجح الفريق فى التأهل إلى دور قبل النهائى بالكأس حيث سيلاقى الفريق نظيره أسوان فى هذا الدور، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل