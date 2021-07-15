/640700/طارق-الخولي-حياة-كريمة الإنسانية-في-أبهى-صورها والعدالة-الاجتماعية-كما-يجب-أن-تكون

أشاد النائب طارق الخولي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ،بالمبادرة الرئاسية “حياةكريمة”،مؤكدا أنها الإنسانية في أبهى صورها والعدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون.

دوت الخليج يذكر ما ذكره النائب طارق الخولي بشأن حياة كريمة

وتوجه النائب طارق الخولي بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده المبذولة فى توفير حياة كريمة، وتحسين سبل معيشة المواطنين.

المؤتمر الأول حياة كريمة

هذا ويستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة، ينظر لها المصريون على إنها شعاع الأمل المنتظر، لما تتضمنه من فوائد هامة على المواطنين فى الريف المصرى، حيث إنها تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ومن منطلق أن التنمية الشاملة، لن تتحقق إلا بالقضاء على الفقر وهو ما تقصده تلك المبادرة متعددة الأبعاد، والتى تسعى إلى توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما إنها تساهم وبشكل كبير فى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، و سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.