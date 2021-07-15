/640705/وصول-الطبيب-المتحرش-بالرجال-إلى-جلسة-النطق-بالحكم-اليوم

وصل قبل قليل، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، والشهير إعلاميا بـ «الطبيب المتحرش»، إلى جلسة النطق بالحكم، خلال الجلسة التي تعقد برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة طبيب الأسنان المتحرش

وقالت النيابة، في بيان لها اليوم ، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، حول فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بشأن فحص هاتفه، وما أتضح «للنيابة العامة»، باطلاعها على هذا الهاتف.

مسك العضو الذكري

وأوضحت التحقيقات، أن الشاهد الأول ويدعى عباس أبو الحسن عباس محمد 57 سنة، مقيم في 3 شارع عرفات مدينة الأوقاف الدقي بالجيزة، ويعمل مؤلفا سينمائيا حرا، إنه سبق أن جمعه لقاءين بالمتهم« الطبيب المتحرش»، المعروف لديه بحكم عضويتهما في نادي الجزيرة، حاول فيها «الطبيب المتحرش» خلالهما مراودته عن نفسه، وأنه خلال شهر يونيو 2020، جمعته المصادفة بالمتهم« الطبيب المتحرش»،أثناء استقلاله المصعد هابطا من أحد العقارات، فبادره حال رؤيته بإظهار رغباته الفاجرة نحوه ومد يده فجأة، ليمسك بـ«العضو الذكري له»، فدفعه وغادر المصعد، لكن بشاعة الواقعة لم تفارق عقله.

رسائل فيسبوك

فيما تابع أمر إحالة المتهم « الطبيب المتحرش»،أن الشاهد هداه إلى أن الحل الأمثل لإيقاف تمادي المتهم في فجوره، وإنقاذ الرجال من براثنه، هو فضحه على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكشف الواقعة عبر منشور على صفحته الشخصية، وفوجئ بعدها بتلقيه العديد من الرسائل التي أكد مرسلوها على الانحراف والشذوذ الجنسى للمتهم، وعلى اعتياده هتك عرض الرجال بالقوة، وكانت من بينها رسائل الشاهد الثاني الذي أخبره بهتك المتهم عرضه بالقوة، وأمده بمقاطع مصورة تؤكد شذوذ الطبيب.

ولم تختلف رواية محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، 28 سنة، ويعمل طبيب أسنان، ومقيم شارع داير الناحية طنطا بالغربية، عن الشاهد الأول، حيث قال إنه قد عمل مساعدا بعد تخرجه من كلية طب الأسنان، بالعيادة المملوكة للمتهم في منطقة الشيخ زايد سنة 2018، أنه أثناء تواجده بغرفة الأطباء بالعيادة، دخل إليه المتهم وأمره بأن يستبدل ملابسه ليرتدي زي العمل، ولما انصاع لأوامره وبدأ في تغيير لباسه، أبدى الأخير إعجابه بجسده، ثم أمسك بعضوه الذكري، فهاجمه وغادر الغرفة.

هتك عرض

كما أقدم الطبيب المتحرش على هتك عرض المجني عليه عباس أبو الحسن عباس محمد بالقوة والعنف، وذلك بأن بادرة حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات، بمراودته عن نفسه، وأمسك «عضوه الذكري» رغما عنه، بالإضافة إلى هتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولى بالقوة والعنف، وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وأمسك عضوه الذكري رغما عنه.

كما أقدم المتهم أيضًا على هتك عرض المجني عليه، عبد الرحمن زكي سيد أحمد بالقوة والعنف، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه محقن مسكن بالعضل، بـ«مؤخرته» بعد إخضاعه لجراحة في أسنانه، ونجح بناءً على ذلك الإيهام، من جعله يخسر سرواله، ثم فاجأه أثناء حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلي كاشفًا عضوه الذكري، ثم أتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغمًا عنه.