/640706/رسميا-والتر-بواليا-مهاجم-الأهلي-جاهز-للمشاركة-في-المباريات

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق، جاهز تماما للمشاركة في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني، ولا يعاني من أي إصابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبوعبلة إن «بواليا»، شارك في المران الأول للأهلي، الذي أقيم أمس على ملعب “كهرماء” دون أن يشعر بأي آلام ليؤكد جاهزيته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفني في ذلك.

وأكد أبو عبلة أن بواليا انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، وبعدما تأكد جاهزيته للتدريبات شارك في مران الأمس دون مشاكل طبية.

وكان بواليا كان قد خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة. ويخوض فريق الأهلي مرانه الثاني اليوم بالمغرب، على ملعب كهرماء استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، محمود الخطيب رئيس النادي. وخاض الأهلي مرانه الأول أمس في المغرب، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.

وحرصت بعثة الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، والملعب قبل خوض المران.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.