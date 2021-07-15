رئيس مدينة العبور الجديدة يعلن افتتاح المركز الطبى بحى الحرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن افتتاح المركز الطبى بحى الحرية بالمدينة، المكون من 3 أدوار على مساحة 1.500 م2 بتكلفة استثمارية بلغت 20 مليون جنيه لخدمة قاطنى الحى والمناطق المجاورة.





وأضاف المهندس أحمد على، وفقا لبيان صحفى، أنه عقب الافتتاح تم تفقد المركز الطبى، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء مهدى، مدير الرعاية الصحية بالقليوبية، ومسؤولى الإدارة الصحية بالعبور، والأطباء المسؤولين عن العيادات والمعمل والصيدلية، ومسؤولى الجهاز. وأكد، أن ذلك يأتى استمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والوزارات لتشغيل المبانى الخدمية بالمدينة، لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطنى المدينة.

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