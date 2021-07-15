/640723/تنمية-أفقية-وثورة-هائلة-فى-المجال-الصحي-نرصد-أبرز-مبادرات-الرئيس-خلال-7-سنوات

بخطوات متسارعة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستمر عجلة التنمية فى التقدم، من أجل تحقيق بناء داخلي حقيقي، ينطلق من قاعدة أساسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر والعمل على إقامة مشاريع تنموية عملاقة.

دوت الخليج

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تغب المشاهد الإنسانية التى عبر فيها عن مدى قربه وإحساسه بالمواطن البسيط، وهو ما برز جليًا فى العديد من المبادرات التى أطلقها والمشاريع التى وجه بتنفيذها.

الرئيس السيسي: المواطن المصري هو البطل الحقيقي

فى الثاني من يناير، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى، مضيفًا:" هو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجرداً وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع:" وجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة ينطبق عليها مقولة «أسلوب حياة» إذ أنها تمثل حالة من الحراك المجتمعي لفئات ممتدة من الشعب المصري، فالريف المصري عانى لسنوات طويلة من تدني الخدمات وانخفاض معدلات التنمية وهو مراد تلك المبادرة التى تسعى إلى استنهاض العزم والعمل على تحقيق تنمية أفقية واقتصادية حقيقية.

لم تغب المبادرات الرئاسية عن تحقيق التنمية الأفقية اللازمة فى مصر، خلال السنوات الماضية، والتى كان من ضمنها مبادرة الرئيس السيسي لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى فى يونيو 2020، وذلك بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 24 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوي.

القضاء على فيروس سي

هذا وكانت الدولة المصرية حاضرة وبقوة فى النظام الصحي، حيث إنها قد نجحت فى القضاء على فيروس سى, حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأنه تم تقديم العلاج بالمجان لـ حوالى 2.2 مليون مواطن، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 5.5 مليار جنيه منها 2.5 مليار تكلفة المسح و3 مليارات تكلفة العلاج.

لم يقف عزم الدولة المصرية، عند هذا الحد، فما حدث فى المجال الصحي يدخل فى نطاق الثورة الهائلة التى تسعى المعالجة الصحيحة والمرغوب بها من جميع المواطن، وعلى رأس تلك المبادرات أيضًا حملة مليون صحة، والتى تم تنفيذها خلال فترة زمنية 7 أشهر، بداية من أكتوبر 2018، وحتى نهاية أبريل 2019، التى انتهت فى 30 أبريل 2019، التى انتهت منها وزارة الصحة والسكان بفحص 52 مليونا و400 ألف مواطن بكل المحافظات.

القضاء على قوائم الانتظار

القضاء على قوائم الانتظار، كان الهم الشاغل لدى المؤسسات التنفيذية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن انطلقت المرحلة الأولى منها فى عام 2018، بهدف رفع المعاناة عن آلاف المرضى، من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الأمراض المتوطنة والتى كان لها أولوية قصوى لدى المبادرة.

وعملت المبادرة على مرحلتين، ومن خلال 4 محاور، وقائمة على الدعم الفني، والدعم اللوجستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد, وتم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، ووصل إجمالى عدد المستفيدين حتى الآن 700 ألف مريض، مشيرة إلى نجاح المبادرة فى إجراء عمليات جراحية دقيقة وذلك بمشاركة 395 مستشفى فى المبادرة لإجراء العمليات الجراحية، وتم تشكيل 10 لجان علمية لـ 11 تخصصًا من التخصصات الجراحية العاجلة، وغرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات.