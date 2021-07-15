/640731/اليوم-انطلاق-المؤتمر-الأول-للمشروع-القومي-حياة-كريمة

تحت رعاية الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، يشهد استاد القاهرة الدُولي مساء اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من يوليو، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"لتنمية قري الريف المصري، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الاعمال و ممثلي المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية،وذلكللاحتفال لإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة".

دوت الخليج

انطلاق احتفالية حياة كريمة

حيث تٌقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قري الريف المصري "حياة كريمة"، وتشهد أجندة المؤتمر عدد من المشاركاتالهامة لإبراز قصةكفاحونجاح(حياةكريمة)، وبداياتها وما حققته حتي الآنفي مختلف محافظات الجمهورية، علاوة علي العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

حياة كريمة

"حياة كريمة" المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي بدأ كمبادرة اطلقها السيد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في الثاني من يناير عام ٢٠١٩، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوىجمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعي حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنميةفي مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها ٤٦٥٨ قرية بإستثمارات تُقدر بـ ٧٠٠ مليار جنيه، تسهم في تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر ، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ،وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن