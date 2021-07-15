رئيس مجلس الأمة الكويتي: الدماء المصرية الكويتية امتزجتا ‏تجسيداً للعلاقات الأخوية

/640719/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-الدماء-المصرية-الكويتية-امتزجتا-تجسيدا-للعلاقات-الأخوية

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ‏بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفاً عزيزاً على مصر، واصفاً تلك ‏الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.‏

من جانبه‘ أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن جزيل شكره ‏وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، و قدم ‏التهنئة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً ‏إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.‏

وعقب اللقاء عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على ‏الصعيد البرلماني.‏

واستقبل أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.