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/640722/تنسيقية-الشباب-تهنيء-جهاد-سيف-لتكريمه-من-وزير-الرياضة-عن-مبادرة-رواد-مصر-صور
تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهاد سيف عضو التنسيقية علي تكريمه من وزير الشباب والرياضة عن مبادرة "رواد مصر".
تحقيق الاستفادة من مبادرة رواد مصر
الجدير بالذكر أن مبادرة "رواد مصر" تنقسم لعدة مراحل وتهدف إلي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من جميع الخبراء في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال ودعم الشباب، وتم تكريم جهاد سيف بمناسبة إنتهاء المرحلة الأولي من المشروع حيث كان مستشارا للوزارة من القطاع الخاص ضمن فريق المبادرة من أكاديمية السادات .
حضر التكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب محمد عمارة عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب المهندس أحمد بهاء الدين عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ومنال جمال مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الشباب والرياضة.
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