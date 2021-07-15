/640725/مقارنة-بين-طاهر-لاعب-الأهلي-وليبوجانج-مانياما-خط-وسط-كايزر-تشيفز-قبل-نهائي-إفريقيا

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقارنة بين المصري طاهر محمد طاهر لاعب وسط النادى الأهلي، وليبوجانج مانياما لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتبت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للكاف على حسابها على موقع "تويتر" على المقارنة بين ليبوجانج مانياما وطاهر محمد ، قائلة: " ليبوجانج مانياما vs طاهر محمد ، من سيقود فريقه إلى الذهب في نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ ".

ويخوض فريق الأهلي مرانه الثاني اليوم بالمغرب، على ملعب كهرماء استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، محمود الخطيب رئيس النادي. وخاض الأهلي مرانه الأول أمس في المغرب، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.

وحرصت بعثة الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، والملعب قبل خوض المران.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.