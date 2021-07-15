جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محسن عبد النعيم حسن أستاذ ورئيس قسم هندسة وعلوم المواد بكلية هندسة التصميم الإبداعى ‏بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ‏أن الكلية نظمت ورشة عمل بعنوان "تطوير وإنتاج متراكبات فائقة المتانة من الفولاذ والبوليمر لتطبيقات السيارات المدرعة" تحت رعاية الدكتور أحمد الجوهرى ‏رئيس الجامعة.





وأضاف عبد النعيم أن ورشة العمل تأتى فى إطار تفعيل مخرجات المشروع البحثى المشترك بين الجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع ‏مركز بحوث الفلزات ومركز التميز العلمى فى وزارة الإنتاج الحربى بتمويل من صندوق التنمية للعلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمى. ‏وأوضح إن محاور ورشة العمل تناولت مناقشة أحدث التطورات التى تمت فى تطوير السبائك الفولاذية المستخدمة فى تدريع السيارات مع التركيز على تطوير وإنتاج متراكبات جديدة من رقائق الفولاذ والبلاستيك لاستخدامها فى تدريع المركبات. وأشار إلى مشاركة جهات بحثية ‏كثيرة بورشة العمل والعديد من الشركات الحديثة فى قطاع التدريع وإحداها كانت الراعى الرئيسى لها. ‏من جانبه أوضح الدكتور وائل محمود الباحث المناوب بالمشروع انه تم مشاركة خبراء من إحدى الشركات الفرنسية العالمية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، حيث تم مناقشة أحدث التطورات فى نظم المحاكاة الديناميكية للمتراكبات فائقة المتانة ‏كما تم تنظيم معرض على هامش ورشة العمل لأجهزة رفع الأبعاد الثلاثية بالليزر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ورشة لتطبيقات السيارات المدرعة ‏بالجامعة المصرية اليابانية فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.