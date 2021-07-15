فيديو.. هل يجوز ذبح الأضحية فى الحمام؟ الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد -

ونشرت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو، أوضحت فيه أنه يجوز ذبح الأضحية فى الحمام: لا مانع من ذلك، الحمامات فى بيوتنا الآن لا يوجد فيها نجاسة لأن المياه فيها جارية ومتكررة فلا يحصل فيها نجاسة ويجوز أن نذبح فيها ونفعل فيها كل شيء.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق، أن وقت الذبح الشرعى للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد.

ويستحب بعد التسمية، التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء بقبول الأضحية.