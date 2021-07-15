صور.. صندوق تحيا مصر يوزع مواد غذائية وملابس جديدة على 2000 أسرة فى قنا

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق "تحيا مصر"، قافلة جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بمحافظة قنا، وذلك ضمن مبادرتى بالهنا والشفا ودكان الفرحة لتوفير المواد الغذائية الملابس الجديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنظيم القافلة يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمعاونة أجهزة الدولة فى توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، أن القافلة تستهدف 2000 أسرة فى قريتى أبو حزام، وحمردوم، حيث تتضمن توزيع 10 أطنان من الداجن، بواقع 5 كيلو جرام لكل أسرة، و 2000 كرتونة مواد غذائية جافة، بواقع كرتونة 12 كيلو جرام لكل أسرة، و 2000 كرتونة عصير دانون، بإجمالى 5.4000 عبوة بالتعاون مع شركة دانون، بواقع 27 عبوة لكل أسرة، كما تتضمن القافلة توزيع 2000 كرتونة ملابس جديدة تحتوى كل منها على 19 قطعة لكل أسرة بإجمالى 3.8000 قطعة.

وأوضح عبد الفتاح، أن تنفيذ مبادرتى بالهنا والشفا ودكان الفرحة، يتم ضمن أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذى ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

وأشار إلى ان قوافل دعم الأسر الأولى بالرعاية مستمرة خلال الأيام القادمة فى توزيع المواد الغذائية على مستحقيها استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى بكل محافظة.

من جانبه قال هيثم صادق مدير عام شركة دانون مصر، إن الشراكة مع صندوق تحيا مصر تساهم فى توفير منتجات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وقدمت أكثر من 265 ألف عبوة من منتجات دانون ودانيت ودناو للقوافل التى ينظمها الصندوق لرعاية هذه الأسر خلال عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن الشراكة تأتى فى إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه السوق التى تعمل بها.

وأشار "صادق"، إلى جهود الشركة فى تطوير صناعة الألبان فى مصر وضمان تقديم أفضل جودة للمستهلكين، بداية من إنشاء أكبر مراكز لتجميع الألبان الذى يساهم فى توفير فرص عمل للمزارعين ومربى الأبقار وفى الوقت نفسه ضمان الحصول على أفضل نوعيات وجودة حليب، مع ضمان نظام بيئى صحى ومستدام حول سلسلة التوريد، وهو ما يؤمن احتياجات الشركة من الحليب الطازج الخام، إلى جانب خلق 133 فرصة عمل فى محافظة بنى سويف، وتمكين أكثر من 4.400 من صغار المزارعين، بمشاركة أكثر من 3 آلاف امرأة فى أعمال جمع الحليب، من 13 مركز لدانون فى عدة محافظات بالجمهورية، وذلك فى إطار العمل على المساهمة فى تقليل نسب البطالة فى عدة محافظات.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية فى موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.